У Lada Niva Travel появилась новая базовая версия с подушками безопасности

15 декабря на сайте lada.ru появились скорректированные прайс-листы на Niva Travel: модели пересмотрели список оснащения, в результате чего внедорожник в некоторых комплектациях, включая начальную, прибавил 20 тысяч рублей, его цена — 1 334 000 рублей.