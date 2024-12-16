У Lada Niva Travel появилась новая базовая версия с подушками безопасности

15 декабря на сайте lada.ru появились скорректированные прайс-листы на Niva Travel: модели пересмотрели список оснащения, в результате чего внедорожник в некоторых комплектациях, включая начальную, прибавил 20 тысяч рублей, его цена — 1 334 000 рублей.
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