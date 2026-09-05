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Царьград

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Врач скорой назвала 3 привычки, продлевающие жизнь всем без исключения

Врач скорой назвала 3 привычки, продлевающие жизнь всем без исключения

Врач скорой назвала 3 привычки, продлевающие жизнь всем без исключения. Как отметила фельдшер скорой помощи Евгения Комарова, крайне важно ложиться в постель до полуночи, не работать по ночам и высыпаться.

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