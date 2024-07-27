Очарование деревянного дома с садом на крыше, построенного в японском стиле

В последнее время на фоне тотального увлечения устойчивым дизайном стали появляться удивительные проекты, которые могут заинтересовать даже самых привередливых мечтателей, планирующих строительство собственного загородного в лесной глуши.
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