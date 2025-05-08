Погода 9 мая: дожди и грозы

Синоптики прогнозируют в Крыму 9 мая дожди по всей территории полуострова, местами - грозы. Днем воздух прогреется до +21 градуса, а ночью опустится до +9.
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