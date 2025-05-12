Инициирована проверка информации о преследовании и избиении смолянки бывшим супругом

Женщина рассказала в соцсетях, что ей пришлось уехать из родного города, чтобы вырваться из «плена» УМВД России по Смоленской области отреагировало на сообщения об избиении и преследовании смолянки бывшим мужем.
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