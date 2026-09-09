Скандал в Челябинске: от плохого бензина загнуло клапана

Челябинские водители стали жертвой низкокачественного бензина на АЗС в Тракторозаводском районе. Как сообщили местные телеканалы, десятки машин отправились на диагностику и ремонт с одними и теми же симптомами: резкий запах ацетона и невозможность завести двигатель.