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За рулем

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Скандал в Челябинске: от плохого бензина загнуло клапана

Скандал в Челябинске: от плохого бензина загнуло клапана

Челябинские водители стали жертвой низкокачественного бензина на АЗС в Тракторозаводском районе. Как сообщили местные телеканалы, десятки машин отправились на диагностику и ремонт с одними и теми же симптомами: резкий запах ацетона и невозможность завести двигатель.

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