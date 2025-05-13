Хотели бы выразить всем неравнодушным подписчикам огромную благодарность - за тр, что не проходите мимо при виде больных, беспомощных братьев наших меньших! Бумеранг добра обязательно вернётся!.
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Хотели бы выразить всем неравнодушным подписчикам огромную благодарность - за тр, что не проходите мимо при виде больных, беспомощных братьев наших меньших! Бумеранг добра обязательно вернётся!.