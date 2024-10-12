Архангелогородка стала солисткой проекта «Наследие Елены Образцовой»

В начале октября Якутске прошел концерт, посвященный 85-летию со дня рождения великой русской певицыПрограмма концерта подготовлена Государственным симфоническим оркестром Symphonica ARTica совместно с Культурным центром Елены Образцовой.
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