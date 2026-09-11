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Газета.ру

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Экономист Балынин: плату за коммунальные услуги нужно внести до 15 сентября

Экономист Балынин: плату за коммунальные услуги нужно внести до 15 сентября

Плату за жилищно-коммунальные услуги в сентябре 2026 года необходимо внести не позднее 15-го числа. Речь идет о начислениях за август, рассказал «Газете.

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