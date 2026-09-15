‼️🇷🇺🇺🇦Россия готова к переговорам, но не будет на их период останавливать СВО, - Лавров. ▪️Россия готова к переговорам по Украине и никогда не пыталась этот процесс осложнять, заявил глава МИД.
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