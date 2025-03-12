С 18 по 21 марта в Казани состоятся Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «Золотой Барс». В Казани выступят спортсмены со всей России от 8-13 лет в индивидуальных и синхронных прыжках с 1м и 3м трамплинов и вышки (5м, 7м, 10м).