Кабинет педиатра на базе поликлиники № 1 открылся в Кашире после ремонта

В Кашире после ремонта начал работу кабинет педиатра на базе поликлиники № 1. Медицинская помощь здесь доступна почти 1,3 тысячи детей.
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