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Татар-информ

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Звезда «Великолепного века» рассказал о популярности у российских поклонниц

Звезда «Великолепного века» рассказал о популярности у российских поклонниц

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», рассказал о впечатлениях от поездки в Россию и популярности у российских поклонниц.

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