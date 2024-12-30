<p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong>Пока у всех выходные, бобры трудятся в курских лесах</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:18px"><strong><img alt="" src="/upload/posts/59497/files/5.
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