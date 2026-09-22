Известная советская загадка: Пришёл мужик в кабак, сел за стол. Подошла официантка и спрашивает: — Что заказывать будем? Мужик говорит: — Принеси-ка мне, родная, вот что: 33 этажа, братскую могилу, карту Советского Союза и 60 электростанций.
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33 этажа → бутылка водки «Столичная» — на этикетке было изображение высотного здания.Братская могила → банка кильки в томатном соусе: рыбки лежат плотно одна к другой.Карта Советского Союза → пачка папирос «Беломорканал», на которой изображалась карта СССР.60 электростанций → коробок спичек: по советскому ГОСТу в коробке было 60 спичек.А официантку звали Наташа. 😊«12 палок стоя и 6 лёжа» — это количество вертикальных и горизонтальных черточек, из которых можно условно составить буквы имени НАТАША.