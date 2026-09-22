Известная советская загадка: Пришёл мужик в кабак, сел за стол. Подошла официантка и спрашивает: — Что заказывать будем? Мужик говорит: — Принеси-ка мне, родная, вот что: 33 этажа, братскую могилу, карту Советского Союза и 60 электростанций.