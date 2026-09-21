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За два месяца до смерти Пресли Гербера Синди Кроуфорд написала ему слова, которые теперь читаются как прощание

За два месяца до смерти Пресли Гербера Синди Кроуфорд написала ему слова, которые теперь читаются как прощание

Синди Кроуфорд за два месяца до смерти сына оставила ему послание Синди Кроуфорд поздравила сына Пресли Гербера с 27-летием 2 июля — менее чем за три месяца до его смерти в реабилитационном центре.

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