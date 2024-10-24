В Смоленске с начала текущего года таможня возбудила 28 уголовных дел

Подробной статистикой нарушений поделились в ведомстве. Так, за 9 месяцев 2024 года зарегистрировано 59 сообщений о преступлениях, 22 из которых присоединены к другим ранее зарегистрированным сообщениям или возбужденным уголовным делам.