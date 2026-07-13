Самолёты ДРЛО и управления стран НАТО: как рождался класс

Самолёт Boeing E-3D Sentry (в RAF — Sentry AEW1) Королевских ВВС над Северным ЙоркширомИдея поднять радар в воздух родилась из простого ограничения наземных станций: Земля круглая, и низколетящую цель за линией радиогоризонта наземная РЛС попросту не видит.
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