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Закон, порядок, государство

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Полигоны ЮВО подготовлены к летнему периоду обучения

Полигоны ЮВО подготовлены к летнему периоду обучения

В данный момент с личным составом полигонных команд проводятся занятия по особенностям и безопасности эксплуатации оборудования в летний период.

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