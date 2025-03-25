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Бу атнада көчле магнит давыллары була. Алар кешегә ничек тәэсир итә?

Бу атнада көчле магнит давыллары була. Алар кешегә ничек тәэсир итә?

Бу атнада – 24-31 мартта – берничә көчле магнит давылы көтелә. Бу хакта Россия Фәннәр Академиясенең Кояш-җир физикасы институтының Себер бүлекчәсе һәм Космик тикшеренүләр институтының Кояш астрономиясе лабораториясе сайтында хәбәр ителә, дип яза РБК.

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