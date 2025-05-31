Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Daddy Bo
    Дикари-с! Но говлрящиеВышла замуж за ми...
  • Александр
    Люди смертны. Не знал? С 1985 года 40 лет прошло. Заметку писал полный дебил,свихнувшийся на антисемитизме. Где он ув...Моссад и убийства...
  • Meerflieger
    Он дерьмо von-hoffmanna подобрал, пережевал, усвоил... Теперь несёт в ширнармассы...😃Почему советские ...

Эстонцы ломятся через мост Нарвы за дешевыми товарами в Россию

Эстонцы ломятся через мост Нарвы за дешевыми товарами в Россию

Это, что называется, приехали. А помните эти славные советские времена, когда в 80-е любой советский гражданин был счастлив оказаться в Прибалтике, надеясь приобрести там в магазине что-то похожее на западный товар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Радуйтесь.Освободились от рабства и зажили хорошо.
Ответить
10 час.
наверх