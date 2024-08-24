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Федоров: в Запорожской области нашли повреждения на объектах инфраструктуры

Федоров: в Запорожской области нашли повреждения на объектах инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

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