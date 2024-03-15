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«Территория боевых действий». Украина подтвердила, что в Белгородской и Курской областях действуют диверсанты

Автор фото, Вячеслав Гладков/Telegram Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что диверсионные группы превратили Курскую и Белгородские области, два приграничных региона России, в «зоны активных боевых действий».

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