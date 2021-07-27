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Эксперт озвучил причины отказа в кредите

Эксперт озвучил причины отказа в кредите

Эксперт озвучил причины отказа в кредите Анна СероваВсе чаще россияне задаются вопросом: “Почему банк может отказать в ипотеке или другом кредите?” Разобраться в этом вопросе помог эксперт в области финансового инвестирования Ксения Падерина.

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