Эксперт озвучил причины отказа в кредите Анна СероваВсе чаще россияне задаются вопросом: “Почему банк может отказать в ипотеке или другом кредите?” Разобраться в этом вопросе помог эксперт в области финансового инвестирования Ксения Падерина.