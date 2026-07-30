Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) уже неоднократно принимала решения, которые вредят ей самой.
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