В Южно-Уральском университете создали аналог японских гидроприводов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно разработали новые вычислительные алгоритмы, необходимые для замещения японских гидроприводов, которые используются в аэрокосмической отрасли для вибрационных испытательных стендов, а также для проектирования сейсмоустойчивых зданий.
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