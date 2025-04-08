В Южно-Уральском университете создали аналог японских гидроприводов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно разработали новые вычислительные алгоритмы, необходимые для замещения японских гидроприводов, которые используются в аэрокосмической отрасли для вибрационных испытательных стендов, а также для проектирования сейсмоустойчивых зданий.