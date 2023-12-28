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“И я беру 2 миллиона за одну рекламу в сторис”, – Виктория Боня заговорила о своей значимости и назвала себя актрисой

“И я беру 2 миллиона за одну рекламу в сторис”, – Виктория Боня заговорила о своей значимости и назвала себя актрисой

Виктория Боня, известная звезда реалити-шоу “ДОМ-2”, продолжает впечатлять поклонников своими поступками.

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Комментарии
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Taurus Zmei
Как же много лохов в мире, на которых можно делать деньги
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Свихнулась. Для нас просто шлюшка из Дома-2...
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13 час.

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