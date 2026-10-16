Страховое покрытие "Яндекса" распространяется в том числе на ущерб от террористических атак. Об этом заявили в компании в пятницу, 16 октября 2026 года, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения, что часть ее инфраструктуры оказалась без страхового покрытия к моменту атак на дата-центры.
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