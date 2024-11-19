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Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену за одобрение ударов по РФ

Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену за одобрение ударов по РФ

Решение президента США Джо Байдена одобрить удары американским оружием по территории России противоречит положениям конституции страны, заявил в соцсетях член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси.

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