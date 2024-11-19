Конгрессмен призвал объявить импичмент Байдену за одобрение ударов по РФ

Решение президента США Джо Байдена одобрить удары американским оружием по территории России противоречит положениям конституции страны, заявил в соцсетях член Палаты представителей Конгресса США Томас Мэсси.
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