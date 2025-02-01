В ЯНАО специалисты «Доверия» помогли инвалиду обрести постоянное жилье

Специалисты ямальского центра соцобслуживания «Доверие» помогли обрести постоянное место жительства инвалиду-колясочнику Ивану Горному, который не мог самостоятельно передвигаться, не имел денег и документов.
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