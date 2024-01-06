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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Чудов: «Мы знаем, что российский биатлон жил, живет и будет жить. Спортсмены тренируются и соревнуются, не вешая нос»

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). – Какие плюсы можно выделить для российского биатлона в 2023 году? – Мы знаем, что российский биатлон жил, живет и будет жить.

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