«Работал на русских»: в Хельсинки разгорается скандал из-за нового мэра

Будущим мэром Хельсинки станет 32-летний депутат Даниэль Сазонов, имеющий русские корни. В финском городе разгорается скандал – местные русофобы, несмотря на антироссийские взгляды чиновника, считают, что он может быть шпионом.
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