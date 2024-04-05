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В СКР сообщили о связи между терактом в «Крокусе» и проведением СВО

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В телефоне одного террориста нашли фото людей в камуфляже с флагом Украины. Террористы выбрали концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске в качестве места преступления по указанию куратора.

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