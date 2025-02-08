На телеканале «ТВ Центр» состоится очередная премьера документального фильма из цикла «Охота на маньяка»

В рамках документального цикла «Охота на маньяка» на телеканале «ТВ Центр» состоится премьерный показ фильма «Дело калужского насильника», подготовленного при участии Следственного комитета Российской Федерации.
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