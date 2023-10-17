Россия и ОАЭ запросили на среду заседание СБ ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа

По утверждению ХАМАС, погибли 600 человек, свыше 900 раненыРоссия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили на среду, 18 октября, проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом по больнице в секторе Газа.
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