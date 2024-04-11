После публикации «Живой Кубани» в Краснодаре возбудили и сразу отменили уголовное дело«Живая Кубань» получила ответ от заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Д.
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