Живая Кубань
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Живая Кубань

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  • Игорь Петров
    Это таджики -строители. Каждый из них готов убивать русских...Террористы по ука...
  • Ромка
    Как они попали в Донецк...что они там делали? Кто пригласил и для чего? Вот кто пригласил тоже надо проверить...Террористы по ука...
  • валерий лисицын
    Выдворить мало, надо написать в место проживания такую сопроводительную что бы морду свою поганую ходил и прятал.Из страны выдвори...

После публикации «Живой Кубани» в Краснодаре возбудили и сразу отменили уголовное дело

После публикации «Живой Кубани» в Краснодаре возбудили и сразу отменили уголовное дело

После публикации «Живой Кубани» в Краснодаре возбудили и сразу отменили уголовное дело«Живая Кубань» получила ответ от заместителя руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю Д.

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