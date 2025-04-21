Посол Ханьхуэй оценил план США разрушить отношения России и КНР фразой "навеки друзья"Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй констатировал, что определённые силы пытаются вбить клин в русско-китайские отношения.
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