10 способов приумножить сбережения и где зарабатывать подростку. Лучшие статьи недели

Делимся наиболее безопасными способами сохранить и приумножить свои средства в 2024 году. Рассказываем, где дети могут получить навыки грамотного обращения с деньгами, со скольких лет и на каких условиях школьники могут найти работу и в каких сферах есть варианты для заработка подростка.