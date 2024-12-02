Главный Дед Мороз отправляется в своё девятое путешествие по России

Фото: пресс-служба НТВ Ребята, готовьтесь к чуду! В этом году Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга снова отправляется в своё большое новогоднее путешествие, чтобы исполнить мечты детей со всей России! Это будет волшебное приключение, полное радости, улыбок и долгожданных подарков! Дед Мороз не забудет никого: он посетит детские дома, школы-интернаты, многодетные семьи, а также тех, кто нуждается в медицинской помощи.