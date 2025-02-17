Курганский родкомитет предложил платить учителям от 100 тысяч рублей на ставку

Председатель родительского комитета Курганской области Юрий Леонов поддержал новый подход начисления зарплат учителям в зависимости от успехов учеников при условии, что зарплата на ставку будет не менее 100 тысяч рублей.
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