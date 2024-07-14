Ушел из жизни Виталий Шария, писатель, член Союза журналистов Абхазии

Журналист, писатель, публицист, член Союза журналистов Абхазии, Виталий Шария, скончался. Он окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета и начал свою карьеру корреспондентом, затем заместителем главного редактора газеты “Республика Абхазия”.
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