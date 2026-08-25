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Хэйс о переходе в «Ак Барс»: «Моя жена из России, она всегда хотела, чтобы я сыграл здесь. От многих хоккеистов из НХЛ слышал о Казани только хорошее»

Нападающий Кевин Хэйс высказался о переходе в «Ак Барс». Ранее стало известно , что «Ак Барс» подписал контракт с Хэйсом на год.

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