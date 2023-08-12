Разведчик рассказал, чем обернется для Украины потеря этого объекта ВКС России в пятницу 11 августа, похоже, впервые нанесли ракетный удар по тоннелю в Закарпатье.
Россия впервые нанесла удар по железнодорожному тоннелю в Закарпатье
Комментарии
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Алина
Существуют причины о которых мы не знаем, поэтому городить огород не стоит. Когда узнаем причины, вот тогда и будем обсуждать.
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14 час.
Александр Каблучко
Какие причины, Бизнес наших олигархов и ничего личного
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14 час.
АС
Алексей Сафронов
На счёт "Россия впервые ударила по тоннелю", это фейк. Она и раньше "ударяла" но без особого ущерба для фашистов. Наверное по этой причине ВВП так и не решился оградить Руину от сухопутных подставок западного оружия. Новость об ценах, с высо-косернистым мазутом, действительно удивила, так как на самом деле (как корабельное топливо) он всегда использовался с малым содержанием серы (~0.1%), так как из-за неё выгорала поршневая часть дизельного двигателя. Мазут, с 3.5 % серы используется в основном как топочный, а с некоторой доработкой для производства дорожного битума.
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14 час.
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