Девять школ «заминировали» в российском городе в первый день сдачи ЕГЭ

Девять школ и шесть детсадов Благовещенска получили сообщения о «минировании», пишет РИА Новости.Как рассказали журналистам в мэрии, сообщения о якобы заложенной взрывчатке начали поступать в образовательные организации с раннего утра 26 мая.
Девять школ и шесть детсадов Благовещенска получили сообщения о «минировании», пишет РИА Новости.Как рассказали журналистам в мэрии, сообщения о якобы заложенной взрывчатке начали поступать в образовательные организации с раннего утра 26 мая.
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