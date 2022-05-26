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Девять школ «заминировали» в российском городе в первый день сдачи ЕГЭ

Девять школ «заминировали» в российском городе в первый день сдачи ЕГЭ

Девять школ и шесть детсадов Благовещенска получили сообщения о «минировании», пишет РИА Новости.Как рассказали журналистам в мэрии, сообщения о якобы заложенной взрывчатке начали поступать в образовательные организации с раннего утра 26 мая.

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