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Премьер-лига. Женщины. УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду» и другие матчи

В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча. УГМК примет «Спарту энд К», МБА – «Надежду».

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