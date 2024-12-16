Вратарь «Каролины» Токарски провел 1-й матч в НХЛ с февраля 2023 года. Он отразил 27 из 28 бросков «Коламбуса» и стал 1-й звездой

35-летний голкипер вышел в старте на матч против «Коламбуса» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Он отразил 27 из 28 бросков и был признан первой звездой встречи.
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