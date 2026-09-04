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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коко Гауфф: «Когда говорят о карьере игрока, победы на ТБШ вспоминают чаще, чем 1 в рейтинге»

Коко Гауфф считает, что выиграть «Большой шлем» важнее, чем стать первой ракеткой мира. – После этого турнира четыре теннисистки могут быть первой ракеткой мира.

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