Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Наконец-таки, наша полиция начинает защищать свою жизнь: в Одинцово при оказании сопротивления застрелен таджик-нелегал

Наконец-таки, наша полиция начинает защищать свою жизнь: в Одинцово при оказании сопротивления застрелен таджик-нелегал

Я не раз писал о том, что наши полицейские, выполняя служебные обязанности по охране общественного порядка, ежедневно рискуют жизнями.

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Комментарии
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виктор чепрасов
Давно пора!!!
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13 час.
Tania Еременко
Кое- что надо перенимать из-за океана. Нельзя бандюкам прикасаться к полицейским.
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13 час.
АК
Александр Каплуненко
Чурок вообще нужно отстреливать как заразных животных.
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11 час.
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