Наконец-таки, наша полиция начинает защищать свою жизнь: в Одинцово при оказании сопротивления застрелен таджик-нелегал

Я не раз писал о том, что наши полицейские, выполняя служебные обязанности по охране общественного порядка, ежедневно рискуют жизнями.
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