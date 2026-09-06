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Газета.ру

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На станции "Бульвар Генерала Карбышева" нашли барельеф с дроном и надписью "СВО"

На станции "Бульвар Генерала Карбышева" нашли барельеф с дроном и надписью "СВО"

В оформлении новой станции столичного метро «Бульвар Генерала Карбышева» (советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск, участник Русско-японской, Первой мировой, Советско-финской и Великой Отечественной войн) заметили беспилотник и аббревиатуру «СВО».

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