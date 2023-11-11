Россиянам назвали лучшее время для покупки квартиры в ипотеку

С начала 2024 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке может вырасти до 30%. Такие накопления есть далеко не у всех россиян, поэтому, если есть желание приобрести жилье в ипотеку, то откладывать покупку не стоит, рассказала гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева в беседе с Lenta.